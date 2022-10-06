Германские города вводят мораторий на прием беженцев из Украины

Города Германии, включая Дрезден, Магдебург, вводят мораторий на прием украинских беженцев из-за невозможности их разместить.

Города Германии, включая Дрезден, Магдебург, вводят мораторий на прием украинских беженцев из-за невозможности их разместить.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил портал mdr.de.

Сообщается, что в отелях, лагерях и даже спортзалах не осталось свободных мест.

"Четыре больших города объявили, что они больше не будут принимать беженцев из Украины", - отмечает портал.

В Германию прибыло уже больше 1 млн украинцев с начала боевых действий.

"Есть проблемы, гостиничных номеров больше нет, а первичные приемные частично закрыты, так что у нас там уже напряженная ситуация", - заявил генеральный директор ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг.