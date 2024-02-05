Германские фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере

Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере.

Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

"В понедельник утром немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR в Ганновере", - сообщает издание. Свыше 30 тракторов и двух десятков иного автотранспорта заблокировали въезды и парковки телерадиокомпании.

Организаторы критикуют недостаточное с их точки зрения освещение демонстраций аграриев и требуют отмены принятого на прошлой неделе бундестагом пункта госбюджета, включающего сокращение субсидий на топливо для фермеров.

В декабре правительство страны из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Оно намерено отменить субсидии на дизтопливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста.