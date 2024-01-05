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Германские фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером

Германские фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт осудил попытку разгневанных фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек.
Другие страны
5 января 2024 г. 12:42
Германские фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт осудил попытку разгневанных фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек.

Как передает Report, об этом Хебештрайт в соцсети "Х".

По его словам, попытка помешать прибытие парома противоречит принципам "демократического сосуществования", а также правилам проведения акций протеста.

В четверг Хабек возвращался из отпуска, где отдыхал на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала группа из более чем 100 фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.

В конце прошлого года Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы Кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 млн евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 млн евро.

После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Начиная с 8 января они планируют провести недельную забастовку.

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