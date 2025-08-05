Германская компания Helsing намерена начать производство ударных беспилотников

Германский оборонный стартап Helsing намерен начать производство ударных беспилотников.

Германский оборонный стартап Helsing намерен начать производство ударных беспилотников.

Как передает Report, об этом пишет газета Handelsblatt на основе секретного документа компании.

"После приобретения Grob компания Helsing сможет интегрировать производство техники и программного обеспечения и выйти на рынок беспилотных воздушных боевых систем, которые могли бы весить несколько тонн и быть способны нести бомбы весом в несколько сотен килограммов", - говорится в статье.

В июне специализирующая на интеграции искусственного интеллекта в системы вооружений компания Helsing сообщила о заключении договора на приобретение производителя самолетов сверхлегкой авиации Grob Aircraft.

Ранее издание сообщало о том, что Бундесвер хочет получить дроны большой дальности, способные наносить удары по целям в тылу потенциального врага, к 2029 году.