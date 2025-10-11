Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроны

Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний требует разрешение сбивать беспилотники, если те будут представлять угрозу работе аэропортов.

    Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на президента ассоциации Питера Гербера.

    "В случае возникновения угрозы дроны должны быть сбиты", - сказал он.

    По его словам, необходимо выяснить кто должен нести ответственность в случае угрозы.

    "Меня раздражает, что актуальность проблемы с дронами увидели только сейчас. Мы указываем на нее уже 10 лет", - сказал он.

    Spiegel отмечает, что в связи с увеличением числа инцидентов с дронами в аэропортах федеральное правительство намерено улучшить свою систему противодействия БПЛА. В этом году специальные подразделения федеральной полиции Германии должны быть укомплектованы отрядом по борьбе с дронами. Также в 2025 году должен начать свою работу центр противодействия дронам федерального значения.

