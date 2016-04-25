Германия признана одной из худших стран в Европе по безопасности полетов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Германию признали одной из худших стран Европы в вопросах безопасности полетов. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), который приводит The Wall Street Journal.

Отмечается, что немецкие регуляторы не в состоянии поддерживать или обеспечивать соблюдение правил безопасности полетов ЕС в более чем 15 ключевых областях. При этом уточняется, что гораздо менее состоятельные государства, такие как Албания, Босния и Герцеговина и Словакия, лучше выполняют предписания агентства авиационной безопасности.

Также EASA сообщило, что в Германии нарушаются нормы обучения членов экипажей и соблюдения ограничений на их время работы. Отмечается, что в 2011 году Германия уже получала от агентства предупреждение в связи с несоблюдением мер по обеспечению безопасности полетов.