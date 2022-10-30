Германия заявила о росте активности в стране российской и китайской разведок

В последнее время Германия неоднократно фиксировала рост активности иностранной разведки на территории ФРГ, в том числе российской и китайской.
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"Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - заявила президент MAD Мартина Розенберг.
По ее словам, в Германии неоднократно были зафиксированы попытки ведения слежки за объектами, принадлежащими Вооруженным силам страны. В частности, речь идет об учебных центрах, где проходит подготовка украинских военных.
Еще один инцидент произошел в ночь на 1 октября на полигоне Вильдфлекен. Как пояснила президент MAD, неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу Баварии.