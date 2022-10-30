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Германия заявила о росте активности в стране российской и китайской разведок

Германия заявила о росте активности в стране российской и китайской разведок В последнее время Германия неоднократно фиксировала рост активности иностранной разведки на территории ФРГ, в том числе российской и китайской.
Другие страны
30 октября 2022 г. 17:26
Германия заявила о росте активности в стране российской и китайской разведок

В последнее время Германия неоднократно фиксировала рост активности иностранной разведки на территории ФРГ, в том числе российской и китайской.

Как передает Report, об этом пишет Deutsche Welle.

"Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - заявила президент MAD Мартина Розенберг.

По ее словам, в Германии неоднократно были зафиксированы попытки ведения слежки за объектами, принадлежащими Вооруженным силам страны. В частности, речь идет об учебных центрах, где проходит подготовка украинских военных.

Еще один инцидент произошел в ночь на 1 октября на полигоне Вильдфлекен. Как пояснила президент MAD, неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу Баварии.

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