Германия заявила о независимости от российского нефти и газа

Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах.

Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Германия в течение нескольких месяцев сделала себя полностью независимой от российской нефти, российского газа и угля. Мы заключили договоры с новыми партнерами", - сказал он.

По его словам, "энергобезопасность на эту зиму обеспечена благодаря заполненным газохранилищам, более высокой энергоэффективности и европейской солидарности".

Канцлер напомнил, что в ФРГ уже открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа.

Как ожидается, еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд куб. м газа в год.