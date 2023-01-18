Германия заявила о независимости от российского нефти и газа

Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах.
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"Германия в течение нескольких месяцев сделала себя полностью независимой от российской нефти, российского газа и угля. Мы заключили договоры с новыми партнерами", - сказал он.
По его словам, "энергобезопасность на эту зиму обеспечена благодаря заполненным газохранилищам, более высокой энергоэффективности и европейской солидарности".
Канцлер напомнил, что в ФРГ уже открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа.
Как ожидается, еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд куб. м газа в год.