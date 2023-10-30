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Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии

Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии Германия должна быть подготовлена к обороне в условиях гипотетической войны в Европе, но не может существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил.
Другие страны
30 октября 2023 г. 02:14
Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии

Германия должна быть подготовлена к обороне в условиях гипотетической войны в Европе, но не может существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF.

"Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны", - сказал он, не уточнив свою мысль.

Отвечая на критику о том, что Минобороны слишком медленно расходует средства из оборонного фонда объемом €100 млрд, Писториус сказал: "Сильно ускориться не получится". По его словам, к концу года будет освоено примерно две трети от общего объема, но производство и поставки требуют времени. "Нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет", - добавил министр, имея в виду Вооруженные силы ФРГ.

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