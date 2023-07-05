Германия закупит десятки американских военных вертолетов

Германия купит 60 военных вертолетов Chinook у американской компании Boeing. Их стоимость - более 6 миллиардов евро.

Германия купит 60 военных вертолетов Chinook у американской компании Boeing. Их стоимость - более 6 миллиардов евро.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствует решение бюджетного комитета немецкого парламента.

Комитет поддержал выделение всего 8 миллиардов евро. Помимо вертолетов, деньги также пойдут на обслуживание (700 млн евро), национальные контракты (240 млн евро) и инфраструктуру (750 млн евро).

"Этим мы начинаем один из важнейших закупочных проектов спецфонда Бундесвера", - заявил член комитета из партии "Зеленых" Себастьян Шефер.