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    Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданных из-за дела Кашикчи

    Ранее аналогичные рестрикции ввели США

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на DPA, об этом заявил в Брюсселе глава МИД ФРГ Хайко Маас.

    Ранее аналогичные рестрикции ввели США.

    Напомним, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.

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