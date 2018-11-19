Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданных из-за дела Кашикчи

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.
Как сообщает Report cо ссылкой на DPA, об этом заявил в Брюсселе глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее аналогичные рестрикции ввели США.
Напомним, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости