Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданных из-за дела Кашикчи

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как сообщает Report cо ссылкой на DPA, об этом заявил в Брюсселе глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ранее аналогичные рестрикции ввели США.

Напомним, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.