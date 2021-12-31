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Германия закрыла половину действующих АЭС

Германия закрыла половину действующих АЭС В ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 19:47
Германия закрыла половину действующих АЭС

В ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

АЭС Brokdorf расположена примерно в 40 км к северо-западу от Гамбурга на реке Эльбе. Два других предприятия - Grohnde, примерно в 40 км к югу от Ганновера, и Grundremmingen, в 80 км к западу от Мюнхена.

Три реактора, которые в текущий момент закрываются, начали работу еще в середине 1980-х годов. Они поставляли электричество в миллионы немецких домов на протяжении почти четырех десятилетий.

"Массовым увеличением использования возобновляемых источников энергии и ускорением расширения сети электроснабжения мы можем показать, что энергопереход возможно осуществить в Германии", - рассказал о закрытии АЭС министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек.

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