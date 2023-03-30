Германия заказала 10 самоходных артиллерийских установок для пополнения запасов Бундесвера

Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) заказало 10 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 для пополнения запасов ВС Германии.

Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) заказало 10 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 для пополнения запасов ВС Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann.

Соответствующий контракт подписан в Берлине. Ожидается, что поставки САУ начнутся в 2025 году.

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что Германии потребуется еще три года, чтобы приобрести для Бундесвера 10 Panzerhaubitze 2000.