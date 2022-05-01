Германия высказалась за введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ

Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. В ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету в отношении РФ Берлин четко высказался за введение запрета.

Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. В ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету в отношении РФ Берлин четко высказался за введение запрета.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Таким образом, соответствующее решение Европейского союза стало гораздо более вероятным. Причиной резкого изменения позиции Германии, вероятно, стали недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Так, на прошлой неделе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что зависимость страны от импорта российской нефти сократилась с 35% до начала проведения Россией специальной военной операции в Украине до 12% в настоящее время.

Сейчас, как пишет DPA, основными "тормозами" введения эмбарго на поставки нефти из РФ считаются только такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.