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Германия высказалась за введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ

Германия высказалась за введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. В ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету в отношении РФ Берлин четко высказался за введение запрета.
Другие страны
1 мая 2022 г. 08:55
Германия высказалась за введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ

Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. В ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету в отношении РФ Берлин четко высказался за введение запрета.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Таким образом, соответствующее решение Европейского союза стало гораздо более вероятным. Причиной резкого изменения позиции Германии, вероятно, стали недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Так, на прошлой неделе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что зависимость страны от импорта российской нефти сократилась с 35% до начала проведения Россией специальной военной операции в Украине до 12% в настоящее время.

Сейчас, как пишет DPA, основными "тормозами" введения эмбарго на поставки нефти из РФ считаются только такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.

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