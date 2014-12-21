​Германия выплатила 2,1 млн. евро жертвам неонацистов

Баку. 21 декабря.REPORT.AZ/ За 8 лет жертвам нападения ультраправых Германией выплачены компенсации на сумму 2,1 млн. евро. Об этом пишет журнал Focus, ссылаясь на данные Минюста с 2007 года по сегодняшний день.

Как сообщает Report со ссылкой на Анадолу, согласно изданию, жертвам террористической организации "Национал-социалистическое подполье" (NSU), члены которой убили 10 человек, в том числе 8 турок, были выплачены более 1 млн. евро. Отмечается, что в 2009-2014 годах с требованием о выплате компенсации пострадавшим от действий ультраправых было подано 762 иска, 542 из которых приняты к рассмотрению.

Наряду с этим, правительство Германии с 2010 года компенсирует ущерб и со стороны других экстремистских группировок.