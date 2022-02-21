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Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики

Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики и готова дать еще транш 1 млрд евро после успешной реализации первого транша.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 12:03
Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие зеленой энергетики

Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики и готова дать еще транш 1 млрд евро после успешной реализации первого транша.

Как передает Report, об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью агентству РБК-Украина.

"Германия готова предложить ряд программ. И уже предложила финансирование программ "зеленой" трансформации. По первым 150 млн, которые они выделяют, партнером будет "Укргазбанк". Если мы успешно запустим эту программу, то готов второй транш на 1 млрд евро, который будет выделен после того, как мы успешно и прозрачно сумеем садминистрировать первые 150 млн евро", - отметил он.

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Версия на английском языке Germany allocating 150M euros to Ukraine for green energy dev't

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