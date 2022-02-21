Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики

Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики и готова дать еще транш 1 млрд евро после успешной реализации первого транша.

Германия выделяет Украине 150 млн евро на развитие "зеленой" энергетики и готова дать еще транш 1 млрд евро после успешной реализации первого транша.

Как передает Report, об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью агентству РБК-Украина.

"Германия готова предложить ряд программ. И уже предложила финансирование программ "зеленой" трансформации. По первым 150 млн, которые они выделяют, партнером будет "Укргазбанк". Если мы успешно запустим эту программу, то готов второй транш на 1 млрд евро, который будет выделен после того, как мы успешно и прозрачно сумеем садминистрировать первые 150 млн евро", - отметил он.