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    Германия выделит в помощь Мосулу 34 млн евро

    Герд Мюллер: Турция должна быть готова к массовому притоку беженцев

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Принимая во внимание гуманитарную ситуацию в Мосуле Германия планирует выделить 34 миллиона евро срочной помощи жителям региона. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

    Деньги будут переведены в том числе и логистическим центрам в Северном Ираке, которые занимаются распространением гуманитарных грузов. 

    Герд Мюллер не рассчитывает на быструю победу над боевиками «Исламское государство» в районе Мосула. «Мы должны быть готовы к многомесячным позиционным боям, а в первую очередь Турция - к массовому притоку беженцев», - отметил министр. Бои в городской черте могут заставить покинуть Мосул до миллиона мирных жителей, считает он.

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