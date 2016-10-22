Германия выделит в помощь Мосулу 34 млн евро

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Принимая во внимание гуманитарную ситуацию в Мосуле Германия планирует выделить 34 миллиона евро срочной помощи жителям региона. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Деньги будут переведены в том числе и логистическим центрам в Северном Ираке, которые занимаются распространением гуманитарных грузов.

Герд Мюллер не рассчитывает на быструю победу над боевиками «Исламское государство» в районе Мосула. «Мы должны быть готовы к многомесячным позиционным боям, а в первую очередь Турция - к массовому притоку беженцев», - отметил министр. Бои в городской черте могут заставить покинуть Мосул до миллиона мирных жителей, считает он.