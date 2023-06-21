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Германия выделит Украине свыше 380 млн евро на гуманитарные нужды

Германия выделит Украине свыше 380 млн евро на гуманитарные нужды Берлин выделит Киеву в 2023 году 381 млн евро на гуманитарные нужды, процесс восстановления Украины должен быть сопряжен с процессом стремления в ЕС.
Другие страны
21 июня 2023 г. 15:16
Германия выделит Украине свыше 380 млн евро на гуманитарные нужды

Берлин выделит Киеву в 2023 году 381 млн евро на гуманитарные нужды, процесс восстановления Украины должен быть сопряжен с процессом стремления в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

По ее мнению, "Украина со временем станет членом ЕС". "Я убеждена, что нам и впредь нужно увязывать восстановление Украины и процесс присоединения к ЕС. Наша цель - помочь восстановить Украину, которая подходила бы [под нормы] ЕС", - сказала она.

Она напомнила, что с февраля 2022 года Германия выделила в общей сложности 16,8 млрд евро на помощь киевским властям, включая военную.

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Версия на английском языке Germany to provide Ukraine with extra EUR 381 mln in humanitarian aid
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya 381 milyon avroluq yeni humanitar yardım paketini elan edib

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