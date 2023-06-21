Германия выделит Украине свыше 380 млн евро на гуманитарные нужды

Берлин выделит Киеву в 2023 году 381 млн евро на гуманитарные нужды, процесс восстановления Украины должен быть сопряжен с процессом стремления в ЕС.

Берлин выделит Киеву в 2023 году 381 млн евро на гуманитарные нужды, процесс восстановления Украины должен быть сопряжен с процессом стремления в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

По ее мнению, "Украина со временем станет членом ЕС". "Я убеждена, что нам и впредь нужно увязывать восстановление Украины и процесс присоединения к ЕС. Наша цель - помочь восстановить Украину, которая подходила бы [под нормы] ЕС", - сказала она.

Она напомнила, что с февраля 2022 года Германия выделила в общей сложности 16,8 млрд евро на помощь киевским властям, включая военную.