Германия выделит около миллиарда евро для поддержки бюджета Украины

Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Средства планируется направить на поддержку работоспособности государственной системы.

Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Средства планируется направить на поддержку работоспособности государственной системы.

Как передает Report со ссылкой на Spiegel , об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он отметил, что на встрече министров финансов стран G7, речь идет о грантах, которые должны выплачиваться из бюджета на 2022 год, без возникновения дополнительных долгов. Средства будут направлены на обеспечение дееспособности разрушенного войной украинского государства.

По словам главы немецкого Минфина, другие страны G7 тоже готовы принять участие в оказании Украине финансовой помощи. Например, США хотят направить на эти цели 7,5 млрд долларов.

Напомним, страны G7 намерены одобрить пакет финансовой помощи Украине на 15 млрд долларов, что позволит стране перекрыть трехмесячные потребности.