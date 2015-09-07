​Германия выделит на помощь мигрантам 6 млрд. евро

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Правящая коалиция Германии во главе с партией Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, выделит 6 млрд. евро на прием беженцев и мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Отмечается, что порядка 3 млрд. евро будут заложены в бюджет на 2016 год, и еще 3 млрд. евро будут направлены в распоряжение федеральных земель и региональных властей, чтобы помочь им с новым потоком беженцев.

Германия рассчитывает принять 800 тыс. человек, которым будут предоставлены питание, медицинское обслуживание и размещение.