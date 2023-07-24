Германия выделит к 2031 году 20 млрд евро на закупку боеприпасов

Германия выделит к 2031 году 20 млрд евро на закупку боеприпасов.

Германия выделит к 2031 году 20 млрд евро на закупку боеприпасов.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel.

Сейчас в распоряжении ВС Германии есть 20 тыс. снарядов калибра 155 мм. В соответствии с нормативами НАТО, к 2031 году стране нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс. единиц.

Ранее сообщалось о том, что для обеспечения ВСУ боеприпасами Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе. Украинская армия нуждается в 35-миллиметровых боеприпасах для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок Gepard. Оружейный концерн произведет 300 тыс. единиц, а в этом году поставит 40 тыс.