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Германия выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

Германия выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев Правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в этом году.
Другие страны
11 мая 2023 г. 05:17
Германия выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

Правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в этом году.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу германского правительства, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам консультаций по вопросам беженцев между федеральным правительством и землями.

По словам Шольца, дебаты прошли конструктивно, были достигнуты некоторые договоренности. Он отметил, что целью политики в отношении убежища и беженцев должно оставаться достижение солидарной системы распределения.

"Федеральное правительство продолжит работу в рамках Европейского союза, чтобы обеспечить достижение обязательного соглашения о приеме беженцев между всеми странами-членами", - уточняется в резолюции.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время в Германию прибывают беженцы не только из Украины, но и из других стран. За первые четыре месяца текущего года количество ходатайств о предоставлении убежища увеличилось на 78,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya qaçqınlara 1 milyard avro ayıracaq

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