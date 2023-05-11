Германия выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

Правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в этом году.

Правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в этом году.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу германского правительства, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам консультаций по вопросам беженцев между федеральным правительством и землями.

По словам Шольца, дебаты прошли конструктивно, были достигнуты некоторые договоренности. Он отметил, что целью политики в отношении убежища и беженцев должно оставаться достижение солидарной системы распределения.

"Федеральное правительство продолжит работу в рамках Европейского союза, чтобы обеспечить достижение обязательного соглашения о приеме беженцев между всеми странами-членами", - уточняется в резолюции.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время в Германию прибывают беженцы не только из Украины, но и из других стран. За первые четыре месяца текущего года количество ходатайств о предоставлении убежища увеличилось на 78,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.