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Германия выделит дополнительные средства на исследование последствий заражения COVID-19

Германия выделит дополнительные средства на исследование последствий заражения COVID-19 Власти Германии выделят дополнительно 1,5 млн евро на исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий заражения коронавирусом.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 18:47
Германия выделит дополнительные средства на исследование последствий заражения COVID-19

Власти Германии выделят дополнительно 1,5 млн евро на исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

Изначально планировалось выделить на вышеупомянутые цели 5 млн евро, однако позже было решено выделить дополнительные средства. Таким образом, в настоящее время общая сумма государственной поддержки достигает 6,5 млн евро.

В первую очередь, как подчеркнула министр, господдержка направлена на междисциплинарные исследовательские институты. Особое значение имеют исследовательские проекты по амбулаторному лечению, реабилитации и уходу, а также сотрудничество между специализированными клиниками, занимающимися изучением долгосрочных последствий заражения коронавирусом, и службами первичной медико-санитарной помощи.

По словам министра, на сегодняшний день такого рода исследования актуальны.

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