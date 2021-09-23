Германия выделит дополнительные средства на исследование последствий заражения COVID-19

Власти Германии выделят дополнительно 1,5 млн евро на исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий заражения коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.
Изначально планировалось выделить на вышеупомянутые цели 5 млн евро, однако позже было решено выделить дополнительные средства. Таким образом, в настоящее время общая сумма государственной поддержки достигает 6,5 млн евро.
В первую очередь, как подчеркнула министр, господдержка направлена на междисциплинарные исследовательские институты. Особое значение имеют исследовательские проекты по амбулаторному лечению, реабилитации и уходу, а также сотрудничество между специализированными клиниками, занимающимися изучением долгосрочных последствий заражения коронавирусом, и службами первичной медико-санитарной помощи.
По словам министра, на сегодняшний день такого рода исследования актуальны.