Германия выделит дополнительные средства на исследование последствий заражения COVID-19

Власти Германии выделят дополнительно 1,5 млн евро на исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий заражения коронавирусом.

Власти Германии выделят дополнительно 1,5 млн евро на исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

Изначально планировалось выделить на вышеупомянутые цели 5 млн евро, однако позже было решено выделить дополнительные средства. Таким образом, в настоящее время общая сумма государственной поддержки достигает 6,5 млн евро.

В первую очередь, как подчеркнула министр, господдержка направлена на междисциплинарные исследовательские институты. Особое значение имеют исследовательские проекты по амбулаторному лечению, реабилитации и уходу, а также сотрудничество между специализированными клиниками, занимающимися изучением долгосрочных последствий заражения коронавирусом, и службами первичной медико-санитарной помощи.

По словам министра, на сегодняшний день такого рода исследования актуальны.