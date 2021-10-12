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Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана.
Другие страны
12 октября 2021 г. 18:40
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров лидеров G20 по Афганистану.

"Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс. Мы требуем, чтобы все организации ООН имели доступ для оказания гуманитарной помощи. Она должна оказываться в соответствии с международно согласованными принципами", - заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что "важно, чтобы существовал работающий аэропорт".

"Это важно для эвакуации граждан разных стран, в том числе Германии, а также тех, кто находится в опасности в Афганистане, это важно и для гуманитарной помощи. Аэропорт должен быть доступен", - пояснила канцлер.

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