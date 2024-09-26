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Германия выделит €170 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Германия выделит €170 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины Германия выделит дополнительные 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 16:14
Германия выделит €170 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Германия выделит дополнительные 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кабмина Штеффен Хебештрайт.

Он утверждал, что в результате конфликта украинским городам и инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

"Поэтому Германия в краткосрочной перспективе предоставит дополнительные 170 млн евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры", - сказал Хебештрайт.

Он подчеркнул, что Бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 млн евро.

"Это позволит закупить дополнительные средства ПВО, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что позволит эффективно усилить украинские вооруженные силы", - заключил он.

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Версия на английском языке Germany to allocate 170M euros to restore Ukraine's energy infrastructure

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