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Германия выделила Украине 23 млн евро в 2023 году для укрепления защиты от кибератак

Германия выделила Украине 23 млн евро в 2023 году для укрепления защиты от кибератак Германия в 2023 году выделила Украине 23 млн евро на проекты по укреплению защиты киберпространства.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 19:35
Германия выделила Украине 23 млн евро в 2023 году для укрепления защиты от кибератак

Германия в 2023 году выделила Украине 23 млн евро на проекты по укреплению защиты киберпространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице МИД ФРГ в соцсети "X".

"Чтобы еще лучше защитить Украину от кибератак, совместно с Канадой, Данией, Эстонией, Францией, Нидерландами, Польшей, Швецией, Великобританией и США мы запустили таллиннский механизм", - говорится в сообщении министерства.

"С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддерживать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия выделила Украине 23 млн евро на киберпроекты", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Отметим, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, произошли сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины.

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Версия на английском языке Foreign Office: Germany has supported Ukraine with cyber projects worth €23m this year 
Версия на азербайджанском языке Almaniya kiberhücumlara qarşı müdafiə üçün Ukraynaya 23 milyon avro ayırıb

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