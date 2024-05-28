Германия выделила дополнительно 39 млн евро на гумпомощь населению Газы

Германия вновь увеличила объем гуманитарной помощи населению сектора Газа, выделив дополнительно 39 млн. евро для улучшения здравоохранения.

Германия вновь увеличила объем гуманитарной помощи населению сектора Газа, выделив дополнительно 39 млн. евро для улучшения здравоохранения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Гуманитарная ситуация в Газе остается катастрофической. Чтобы облегчить страдания, Германия в несколько раз увеличила гуманитарную помощь", - отметили в МИД ФРГ.

При этом уточняется, что эти средства пойдут, в частности, на приобретение мобильных клиник и систем для получения чистой питьевой воды.

Согласно информации, общий объем помощи палестинским территориям составляет около 289 млн. евро, из которых около 214 млн. евро - это новые ассигнования с 7 октября 2023 года.