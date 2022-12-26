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Германия выделила 35 млн евро на образование и соцзащиту детей в Украине

Германия выделила 35 млн евро на образование и соцзащиту детей в Украине Министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро в UNICEF Украина для образовательных целей и соцпотребностей детей в западных и центральных регионах Украины.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 18:25
Германия выделила 35 млн евро на образование и соцзащиту детей в Украине

Министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро в UNICEF Украина для образовательных целей и соцпотребностей детей в западных и центральных регионах Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в Twitter посольства Германии в Украине.

При сотрудничестве с государственным банком развития федеральное министерство экономического сотрудничества и развития выделило 35 млн евро на партнерство с UNICEF Украина, что предусматривает защиту детей, восстановление образовательного процесса, а также непрерывную работу системы социальной защиты в западной и центральной Украине", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynada uşaqların təhsili və sosial müdafiəsi üçün 35 milyon avro ayırır

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