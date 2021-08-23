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Германия выделила 100 млн евро на поддержку афганских беженцев

Германия выделила 100 млн евро на поддержку афганских беженцев Германия выделяет 100 млн евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах
Другие страны
23 августа 2021 г. 20:22
Германия выделила 100 млн евро на поддержку афганских беженцев

Германия выделяет 100 млн евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Берлин также начал переговоры с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцам, которые будут пересекать границу и у которых будет основание на отправку в Германию, была возможность обращаться в немецкие посольства.

"Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии", - заявил Маас.

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Версия на английском языке Germany provides 100 million euros for Afghan refugees 
Версия на азербайджанском языке Almaniya əfqan qaçqınlara yüz milyon avro ayırıb

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