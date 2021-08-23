Германия выделила 100 млн евро на поддержку афганских беженцев

Германия выделяет 100 млн евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах

Германия выделяет 100 млн евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Берлин также начал переговоры с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцам, которые будут пересекать границу и у которых будет основание на отправку в Германию, была возможность обращаться в немецкие посольства.

"Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии", - заявил Маас.