Германия вскоре выделит Украине новый пакет военной помощи

Правительство Германии намерено в ближайшее время выделить дополнительно 397 миллионов евро на оказание военной помощи Украине.

Правительство Германии намерено в ближайшее время выделить дополнительно 397 миллионов евро на оказание военной помощи Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ, об этом говорится в письме Минфина, направленном в бюджетный комитет Бундестага (парламент Германии).

Новый пакет помощи предполагается направить на закупку средств противовоздушной обороны, беспилотников, военного снаряжения для вооруженных сил Украины.

По оценке Минфина, до конца года на поддержку Украине потребуется около 1,42 млрд евро. Это как раз на 397 млн евро больше, чем предусмотрено бюджетом на 2024 год. Для выделения дополнительных средств требуется одобрение парламента.