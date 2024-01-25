Германия впервые после холодной войны разрабатывает план обороны страны

Власти Германии впервые с окончания холодной войны разрабатывают комплексный план обороны.

Власти Германии впервые с окончания холодной войны разрабатывают комплексный план обороны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание MDR.

Документ в ближайшее время будут рассматривать на симпозиуме в Берлине, участие в котором примут полиция и службы гражданской обороны, ученые, представители энергетического и логистического секторов, а также союзники по НАТО.

"Оперативный план Германии основан на текущей ситуации с безопасностью и угрозами Германии и Европе в целом. Это должен быть осуществимый план, а не только предполагаемая концепция", - сказал глава территориального командования Андри Бодеман.

Он добавил, что такой план в первую очередь направлен на сдерживание угрозы возникновения военных конфликтов. В настоящее время, по его словам, критически важная инфраструктура Германии - порты, мосты и другие объекты, не обеспечены абсолютной защитой.