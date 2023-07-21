О нас

Германия возражает против конфискации замороженных активов РФ

Германия возражает против конфискации замороженных активов РФ Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине.
Другие страны
21 июля 2023 г. 05:18
Германия возражает против конфискации замороженных активов РФ

Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине.

Как передает Report, об этом заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен на Аспенском форуме по безопасности.

"Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это", - сказал он.

Еврокомиссия (ЕК) с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачи их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
20 июля 2023 г. 18:25
В армии Азербайджана проводятся тактические учения Волна Хазри
ФотоВ армии Азербайджана проводятся тактические учения "Волна Хазри"
20 июля 2023 г. 18:22
Ильхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
20 июля 2023 г. 18:20
Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
20 июля 2023 г. 17:50
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из черного списка МИД Азербайджана
ФотоСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана
19 июля 2023 г. 17:34
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью За заслуги в сфере разминирования
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"
19 июля 2023 г. 17:18
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
19 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Из подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
ФотоИз подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
18 июля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi