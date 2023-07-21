Германия возражает против конфискации замороженных активов РФ

Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине.

Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине.

Как передает Report , об этом заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен на Аспенском форуме по безопасности.

"Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это", - сказал он.

Еврокомиссия (ЕК) с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачи их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.