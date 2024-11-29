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Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов

Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов Власти Германии намерены инвестировать около 2 млрд евро в развитие полупроводниковой промышленности страны.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 11:00
Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов

Власти Германии намерены инвестировать около 2 млрд евро в развитие полупроводниковой промышленности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников, Минэкономики Германии планирует вложить эти средства в 10-15 проектов в различных областях, включая производство полупроводниковых пластин и сборку чипов.

В свою очередь представитель ведомства заявил о том, что сумма инвестиций достигнет нескольких миллиардов евро, однако отказался предоставить более конкретную информацию. В министерстве уточнили, что средства будут предоставлены изготовителям микросхем для создания "современных производственных мощностей, которые значительно превзойдут текущий уровень производства".

Ранее Минэкономики призвало производителей чипов подавать заявки на получение субсидий. В то же время агентство отмечает, что после намеченных на февраль следующего года выборов в ФРГ новое правительство при планировании бюджета может принять другое решение относительно субсидирования производства чипов.

Полупроводниковая промышленность Германии переживает серьезный кризис. В сентябре американская корпорация Intel сообщила о намерении приостановить проект строительства завода в германском Магдебурге, стоимость которого должна была составлять порядка 30 млрд евро. Компании Wolfspeed и ZF Friedrichshafen также отказались от своих планов по производству чипов на западе ФРГ.

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