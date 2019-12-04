Германия выслала двух сотрудников посольства РФ из-за убийства грузина

Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине персонами нон грата, выслав их из страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.

Отмечается, что правительство Германии оставляет за собой право принять новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства в Берлине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь между убийством и "официальной Россией".

В конце августа неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. 30 августа Spiegel опубликовал материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".