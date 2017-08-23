Германия вернула большую часть золотого запаса

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Федеральный банк Германии (Бундесбанк) заявил о досрочном завершении возврата слитков золота, составляющих часть золотого запаса страны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, с начала 2017 года хранившиеся в банке Франции в Париже слитки общим весом в 91 тонну были доставлены в Германию. В итоге операции во Франции не осталось германского золота.

Бундесбанк начал возвращение своего золота из зарубежных хранилищ в 2013 году.

Отмечается, что Германия планировала вернуть 374 тонны золотых слитков из Парижа и еще 300 тонн из Нью-Йорка к 2020 году, но операция велась с опережением графика и завершилась на три года раньше срока.

В сообщении Бундесбанка поясняется, что главной целью возврата золота на родину было укрепление доверия к гаранту финансовой системы страны. Также, германский регулятор заинтересован в обеспечении возможности с максимальной оперативностью продавать золото за иностранную валюту.

По размеру золотого запаса Германия (3378 тонн) занимает второе место в мире, уступая только США (8133,5 тонны).