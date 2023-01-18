О нас

Германия ведет переговоры с союзниками о танках Leopard для Украины

Германия ведет переговоры с союзниками о танках Leopard для Украины Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для каких-либо анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.
Другие страны
18 января 2023 г. 05:19
Германия ведет переговоры с союзниками о танках Leopard для Украины

Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для каких-либо анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку", - сказал Шольц, комментируя возможную передачу танков Украине.

Канцлер также отметил, что его страна поддерживает Украину "столько, сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать". Но он уточнил, что одна из главных целей сейчас - не допустить войны между Россией и НАТО.

Отметим, что от правительства Германии зависит то, смогут ли другие страны поставлять в Украину Leopard, поскольку для этого необходимо соответствующее разрешение.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniya müttəfiqləri ilə “Leopard”ların Ukraynaya tədarükünü müzakirə edir

Самое важное

Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
17 января 2023 г. 23:50
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
17 января 2023 г. 23:42
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
17 января 2023 г. 23:08
Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
ФотоАрмянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
17 января 2023 г. 22:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
17 января 2023 г. 22:42
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
17 января 2023 г. 21:12
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
17 января 2023 г. 17:44
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
17 января 2023 г. 13:14
Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
ФотоНачальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
17 января 2023 г. 12:56
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
17 января 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi