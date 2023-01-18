Германия ведет переговоры с союзниками о танках Leopard для Украины

Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для каких-либо анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для каких-либо анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку", - сказал Шольц, комментируя возможную передачу танков Украине.

Канцлер также отметил, что его страна поддерживает Украину "столько, сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать". Но он уточнил, что одна из главных целей сейчас - не допустить войны между Россией и НАТО.

Отметим, что от правительства Германии зависит то, смогут ли другие страны поставлять в Украину Leopard, поскольку для этого необходимо соответствующее разрешение.