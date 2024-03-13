О нас

Германия в конце недели начнет доставлять в сектор Газа помощь по воздуху

Германия в конце недели начнет доставлять в сектор Газа помощь по воздуху Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о начале операции по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа по воздуху.
Другие страны
13 марта 2024 г. 12:35
Германия в конце недели начнет доставлять в сектор Газа помощь по воздуху

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о начале операции по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа по воздуху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Предполагается, что сбрасывать грузы с воздуха будут транспортные самолеты C130, дислоцированные во Франции. Операция начнется в конце недели, говорится в материале.

Также Германия ранее выражала готовность принять участие в работе морского гуманитарного коридора.

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что поставки гуманитарной помощи в Газу будут осуществляться по морю через Кипр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Germany soon to begin airlifting aid to Gaza Strip

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi