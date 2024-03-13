Германия в конце недели начнет доставлять в сектор Газа помощь по воздуху

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о начале операции по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа по воздуху.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о начале операции по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа по воздуху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Предполагается, что сбрасывать грузы с воздуха будут транспортные самолеты C130, дислоцированные во Франции. Операция начнется в конце недели, говорится в материале.

Также Германия ранее выражала готовность принять участие в работе морского гуманитарного коридора.

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что поставки гуманитарной помощи в Газу будут осуществляться по морю через Кипр.