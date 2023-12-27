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Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордную сумму

Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордную сумму Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные 11,7 млрд евро.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 10:28
Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордную сумму

Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные 11,7 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Предыдущий рекорд был побит в 2021 году, тогда ФРГ одобрила поставки на сумму 9,35 млрд евро, говорится в сообщении Министерства экономики Германии. Таким образом нынешний рекорд почти на 25% превышает предыдущий, по сравнению с прошлым годом рост составил 40%.

В сообщении указано, что 6,15 млрд евро из обозначенной суммы составляют поставки оружия и 5,67 млрд евро - поставки прочей продукции оборонного назначения. Почти 90% пришлось на страны ЕС, НАТО, Украину, Японию, Австралию, Южную Корею и другие государства, в которых "контроль за экспортом вооружений осуществляется так же, как и в странах альянса". При этом более трети всех поставок, 4,15 млрд евро, одобренных в период с 1 января по 12 декабря 2023 года, предназначено для Киева. На остальные страны, включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, выпало примерно 1,76 млрд евро.

В бюджете ФРГ на следующий год заложено 8 млрд евро на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил 25 млрд евро.

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