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Германия в 2021 году впервые за 10 лет вносит 400 млн евро в совместный бюджет НАТО

Германия в 2021 году впервые за 10 лет вносит 400 млн евро в совместный бюджет НАТО Германия в текущем году впервые за более чем десятилетие вносит свыше 400 млн евро в совместный бюджет НАТО.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 10:40
Германия в 2021 году впервые за 10 лет вносит 400 млн евро в совместный бюджет НАТО

Германия в текущем году впервые за более чем десятилетие вносит свыше 400 млн евро в совместный бюджет НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, доля, которую государства-члены Североатлантического альянса выделяют на финансирование как гражданского, так и военного бюджета, определяется специальной формулой, основанной на валовом национальном продукте страны.

В настоящее время ФРГ покрывает 16,34% расходов НАТО, которые достигают порядка 2,581 млрд евро. Таким образом, в 2021 году сумма, которую Германия должна внести в совместный бюджет альянса, составляет около 421 млн евро. Для сравнения: в прошлом году данный показатель равнялся 390 млн евро.

Бюджет НАТО состоит из двух основных частей - военных и гражданских расходов. В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО заявил, что лидеры блока утвердят новую стратегическую концепцию на саммите в Мадриде в 2022 году.

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Версия на английском языке Germany contributes 400M euros to NATO’s joint budget for first time in 10 years

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