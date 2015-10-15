Германия ужесточила правила для беженцев

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Бундестаг ужесточил правила для беженцев, чтобы справиться с постоянным прибытием новых вынужденных переселенцев. Reuters сообщает, что цель германских парламентариев — сосредоточиться на помощи мигрантам из объятых гражданской войной стран, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Помимо увеличения до шести месяцев срока рассмотрения прошения о предоставлении статуса беженца, немецкое правительство перестает выплачивать им пособие в денежной форме, перейдя на выдачу продуктов и товаров первой необходимости.

Теперь шансов получить убежище в Германии лишились выходцы из Косово, Албании и Черногории: их страны были внесены в список безопасных, среди которых уже есть Сербия, Босния и Македония.

Тех, кого уличат в нарушении установленного порядка и попытке получить убежище обманным путем, обещают высылать на родину в ускоренном порядке.

Больше всего мигрантов в страны Европы прибывают из Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. С момента ее начала более 507 тысяч сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.