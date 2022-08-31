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Германия уже поставила Украине военных товаров на 686 млн евро

Германия уже поставила Украине военных товаров на 686 млн евро Правительство ФРГ одобрило в текущем году поставки военных товаров на общую сумму почти €5,1 млрд, причем Украина уже получила такой продукции примерно на €686 млн.
Другие страны
31 августа 2022 г. 15:14
Германия уже поставила Украине военных товаров на 686 млн евро

Правительство ФРГ одобрило в текущем году поставки военных товаров на общую сумму почти €5,1 млрд, причем Украина уже получила такой продукции примерно на €686 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе по экспорту вооружений, которое в среду представило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди стран, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

В прошлом году за аналогичный период Германия экспортировала вооружений на общую сумму в €2,9 млрд, а в этом 76% приходится на долю стран НАТО и партнеров альянса.

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Версия на английском языке Germany already supplied Ukraine with €686M worth of military goods
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya 686 milyon avroluq hərbi məhsullar tədarük edib

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