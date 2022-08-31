Германия уже поставила Украине военных товаров на 686 млн евро

Правительство ФРГ одобрило в текущем году поставки военных товаров на общую сумму почти €5,1 млрд, причем Украина уже получила такой продукции примерно на €686 млн.

Правительство ФРГ одобрило в текущем году поставки военных товаров на общую сумму почти €5,1 млрд, причем Украина уже получила такой продукции примерно на €686 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе по экспорту вооружений, которое в среду представило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди стран, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

В прошлом году за аналогичный период Германия экспортировала вооружений на общую сумму в €2,9 млрд, а в этом 76% приходится на долю стран НАТО и партнеров альянса.