Германия увеличивает финпомощь украинцам

С 1 июня 2022 года украинцы в Германии получают базовую выплату в размере 449 евро. Недавно немецкое правительство официально объявило о повышении финансовой помощи для тех, кто получил статус временной защиты и не имеет работы.

С 1 июня 2022 года украинцы в Германии получают базовую выплату в размере 449 евро. Недавно немецкое правительство официально объявило о повышении финансовой помощи для тех, кто получил статус временной защиты и не имеет работы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выплаты начисляются центром занятости Германии – Джобцентром.

Федеральное министерство труда внедряет проект, согласно которому выплаты взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро. Ожидается увеличение выплат и для других категорий граждан. Так, взрослые будут получать 401 евро вместо 404, дети в возрасте 14-17 лет - 420 евро вместо 376, дети в возрасте 6-13 лет - 348 евро вместо 311, дети младше 5 лет - 318 евро вместо 285.

Повышенные выплаты станут доступны с 1 января 2023 года.