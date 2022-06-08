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Германия увеличит военный контингент в Литве

Германия увеличит военный контингент в Литве Германия увеличит военный контингент, дислоцированный в Литве, с 1 тыс до 1,5 тыс человек.
Другие страны
8 июня 2022 г. 00:27
Германия увеличит военный контингент в Литве

Германия увеличит военный контингент, дислоцированный в Литве, с 1 тыс до 1,5 тыс человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters по итогам переговоров во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вильнюс 7 июня.

«Мы готовы укреплять наше взаимодействие и развивать его до мощной боевой бригады. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — сказал Шольц журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами Латвии и Эстонии.

Источники в правительстве Германии сообщили агентству, что Берлин выделит одну боеспособную бригаду численностью около 3 тыс человек, которую можно будет «быстро перебросить для защиты Литвы в случае необходимости».

За этим может последовать расширение многонационального боевого подразделения НАТО под руководством Германии в Литве до размера бригады в долгосрочной перспективе, говорится в совместном заявлении Шольца и Науседы.

Напомним, что батальон вооруженных сил Германии дислоцируется на военной базе Пабраде с 2014 года.

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