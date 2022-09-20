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Германия усилит постоянное военное присутствие в Литве

Германия усилит постоянное военное присутствие в Литве Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) на фоне нынешних событий в Украине увеличит постоянное присутствие в Литве и усиливает там боевую группу в целях укрепления восточного фланга НАТО.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 18:33
Германия усилит постоянное военное присутствие в Литве

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) на фоне нынешних событий в Украине увеличит постоянное присутствие в Литве и усиливает там боевую группу в целях укрепления восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Германии на своей странице в Twitter.

"В дополнение к силам в Словакии бундесвер взял на себя обязательство увеличить постоянное присутствие в Литве и усиливает там боевую группу", - отметили в Минобороны ФРГ. "Это также включает укрепление военно-морского присутствия в Балтийском море и усиление воздушного патрулирования на восточном фланге НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнули в германском оборонном ведомстве.

13 сентября Минобороны Литвы указало, что балтийская республика и Германия совместно работают над проектами расширения военной инфраструктуры литовской армии для приема бригады Североатлантического альянса, которую сформирует германское командование. Как заметило оборонное ведомство, Вильнюс и Берлин также согласуют вопрос совместных закупок вооружения.

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