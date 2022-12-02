Германия усилит свое военное присутствие в программах НАТО

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усилить вклад в защиту территории стран-членов НАТО.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усилить вклад в защиту территории стран-членов НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции после переговоров в Берлине.

"Мы будем готовы поддерживать друг друга, любого союзника, против любой угрозы и защищать каждый дюйм Альянса", - подчеркивает глава немецкого правительства.

Он добавил, что Германия "уже очень активна", когда дело доходит до защиты восточного фланга НАТО, предоставив около тысячи военнослужащих в Литве.

"И мы выделили бригаду в Германии для защиты Литвы. Предоставили истребители Eurofighter для охраны воздушного пространства стран Балтии. Поставили в Словакию ЗРК Patriot. Кроме того, в этом году Федеральные вооруженные силы (Бундесвер) выделили более 14 000 военнослужащих. В следующем году их количество увеличится до 17 000", - отметил Шольц.