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Германия усилила меры защиты от киберугроз

Германия усилила меры защиты от киберугроз Повышенный риск совершения кибератак наблюдается в Германии.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 18:00
Германия усилила меры защиты от киберугроз

Повышенный риск совершения кибератак наблюдается в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

"Мы видим высокий уровень риска возможных российских кибератак. Мы усилили все меры государственной защиты", - сказала она, не приведя дополнительных подробностей.

По ее словам, боевые действия на Украине - "самая большая угроза для мира в Европе". "Внутренняя и внешняя безопасность - это части одного целого", - отметила Фезер.

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