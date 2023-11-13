Германия удвоит военную помощь Украине

Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ARD, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос о планах военной помощи Украине.

"Это сильный сигнал Украине, показывающий, что мы не сдаемся", - сказал он.

По его словам, Германия в данном случае руководствуется опытом 2023 года, который показал, что запланированные суммы были быстро исчерпаны.