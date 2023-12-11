Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году

Германия в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме в 8 млрд евро.

Германия в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме в 8 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госминистра по европейским делам Германии Анну Люрманн.

"Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 млрд до 8 млрд евро", - сказала она.

Министр подчеркнула, что эта неделя является решающей неделей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров по членству.

Люрманн добавила, что позиция Германии по евроинтеграции Украины четкая. По ее словам, 26 членов ЕС выступают за начало переговоров.