Германия уберет слово "раса" из конституции

Правящая коалиция ФРГ (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась убрать слово "раса" из конституции

Правящая коалиция ФРГ (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась убрать слово "раса" из конституции.

Как передает Report, об этом пишет Spiegel .

В настоящий момент в третьем параграфе документе утверждается, что "никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью". Немецкие парламентарии договорились заменить слово "раса" на "по расистским основаниям".

Ожидается, что правительство ФРГ внесет необходимые изменения уже на следующей неделе. Для одобрения поправки также нужны две трети голосов членов Бундестага и Бундесрата.