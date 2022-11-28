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Германия требует провести реформы в ЕС в случае его расширения

Германия требует провести реформы в ЕС в случае его расширения Германия согласится на присоединение новых членов к Европейскому Союзу только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 15:02
Германия требует провести реформы в ЕС в случае его расширения

Германия согласится на присоединение новых членов к Европейскому Союзу только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом сказал статс-секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Германии Йорг Кукис.

По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет сводиться к тому, “насколько усердно мы ведем переговоры” и “насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы”.

"Мы, как правительство Германии, имеем очень четкую позицию по этому поводу, и ответ состоит в том, что нам нужна институционная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", - сказал он.

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Версия на английском языке Germany demands reforms in EU in case of its enlargement

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