Германия требует провести реформы в ЕС в случае его расширения

Германия согласится на присоединение новых членов к Европейскому Союзу только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС.

Германия согласится на присоединение новых членов к Европейскому Союзу только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом сказал статс-секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Германии Йорг Кукис.

По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет сводиться к тому, “насколько усердно мы ведем переговоры” и “насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы”.

"Мы, как правительство Германии, имеем очень четкую позицию по этому поводу, и ответ состоит в том, что нам нужна институционная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", - сказал он.